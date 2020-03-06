19:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Автозаправочные станции Кыргызстана перейдут на автоматизированную систему

С 1 апреля 2020 года все плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров перейдут на обязательное применение электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета информационных технологий и связи.

По данным ведомства, сейчас проводят пилотный проект по внедрению электронных счетов, в нем участвуют более 800 компаний.

«К тому же с 1 июля на всех АЗС Кыргызстана начнут применять автоматизированную систему управления автозаправочной станцией. Заправка топлива станет невозможной без выхода кассового чека, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на колонку АЗС. Система позволяет в режиме реального времени передавать информацию на сервер Налоговой службы», — сказали в ГКИТиС.

Отметим, что в республике действуют 974 автозаправочные станции, 345 из них уже подключились к автоматизированной системе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145728/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 345 заправок установили автоматизированную систему отпуска топлива
В Кыргызстане выявлена группа, незаконно продававшая счета-фактуры по НДС
Новые правила торговли ГСМ. Оптовая продажа возможна только с нефтебаз
В пилотном проекте по внедрению электронных счетов-фактур участвуют 43 компании
Опасные АЗС. Власти Бишкека расписываются в собственном бессилии
Правительство поддерживает идею вывести АЗС из центра Бишкека
Автогаз в Бишкеке продают с машины. Жители боятся за свою безопасность
Снести нельзя перенести. Депутаты решают, что делать с опасными заправками
Больше половины АЗС Бишкека не отвечают требованиям безопасности
Контрабанда ГСМ. На всех АЗС установят автоматизированную систему учета
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
6 марта, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, цветочная ярмарка и концерты Афиша Бишкека на выходные: выставки, цветочная ярмарка...
18:47
В жилмассиве «Ак-Тилек» размыло дорогу и машины застряли в грязи
18:22
Автозаправочные станции Кыргызстана перейдут на автоматизированную систему
18:09
Проведение митингов в Свердловском районе Бишкека не запретили
18:01
В Жайылском районе задержали подозреваемую в мошенничестве