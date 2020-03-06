Автозаправочные станции Кыргызстана перейдут на автоматизированную систему

С 1 апреля 2020 года все плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров перейдут на обязательное применение электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета информационных технологий и связи.

По данным ведомства, сейчас проводят пилотный проект по внедрению электронных счетов, в нем участвуют более 800 компаний.

«К тому же с 1 июля на всех АЗС Кыргызстана начнут применять автоматизированную систему управления автозаправочной станцией. Заправка топлива станет невозможной без выхода кассового чека, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на колонку АЗС. Система позволяет в режиме реального времени передавать информацию на сервер Налоговой службы», — сказали в ГКИТиС.

Отметим, что в республике действуют 974 автозаправочные станции, 345 из них уже подключились к автоматизированной системе.