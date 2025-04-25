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Экономика

С 1 мая в Кыргызстане изменятся сроки оформления электронных счетов-фактур

Налоговая служба информирует налогоплательщиков о предстоящих изменениях в порядке оформления счетов-фактур.

Согласно постановлению кабмина от 25 марта 2025 года, с 1 мая вводится новый срок для оформления электронного счета-фактуры. Теперь его необходимо оформить не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем фактической поставки товара или услуги.

В качестве примера ГНС приводит следующую ситуацию: если налогоплательщик осуществил поставку товара или услуги 12 мая, то электронный счет-фактура должен быть оформлен до 16 мая включительно. При этом в счете-фактуре обязательно нужно указать фактическую дату поставки — 12 мая.

Из этого правила есть исключения:

  1. Реализация товаров, оказание услуг и выполнение работ населению с применением контрольно-кассовых машин в соответствии с Налоговым кодексом. В таких случаях электронный счет-фактура оформляется не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

  2. Поставка отраслевыми организациями физическим лицам коммунальных и бытовых услуг (пользование канализацией, лифтами, вывоз твердых и жидких отходов, доступ к интернету), а также поставка горячей и холодной воды, теплоэнергии, электроэнергии, газа и услуг электросвязи.

Налоговая служба обращает внимание налогоплательщиков на необходимость строгого соблюдения нового порядка оформления счетов-фактур с 1 мая этого года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327384/
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