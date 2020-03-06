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Водители-кыргызстанцы, застрявшие на границе Ирана, просят МИД решить вопрос

На границе Ирана с Азербайджаном застряли 18 водителей-кыргызстанцев. В Telegram-канале «Короче» появилось их обращение к МИД, в котором они просят ускорить решение вопроса, так как у них не осталось денег ни на солярку, ни на еду, а денежные переводы там не получить. 

Заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов сообщил на пресс-конференции, что всего на границе Ирана находится 54 кыргызстанца. Они не могут выехать, поскольку сопредельные страны Азербайджан и Туркменистан закрыли границу из-за распространения коронавируса в Иране.

«С момента обращения водителей и представителей компаний-грузоперевозчиков МИД, посольства Кыргызстана в Тегеране, Ашхабаде и Баку держат вопрос на особом контроле. 2 и 4 марта в МИД приглашены главы дипмиссий Азербайджана, Туркменистана и России (последняя граничит с Ираном по Каспийскому морю. — Прим. 24.kg). Им вручили официальные ноты, попросили оказать содействие в положительном решении вопроса о пропуске кыргызстанских водителей и транспорта для возвращения в КР», — сказал он.

Нурлан Абдрахманов добавил, что продолжаются переговоры и консультации по разрешению ситуации с грузоперевозчиками с внешнеполитическими ведомствами и дипломатическими представительствами указанных государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145717/
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