На профилактику коронавируса правительство выделило 30 миллионов сомов

Правительство выделило 30 миллионов сомов на профилактическую работу по борьбе с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Он добавил, что министерство предоставило расчеты, сколько требуется средств.

«Правительство сейчас оперативно рассматривает вопрос», — сказал он.

По словам Толо Исакова, в мероприятиях по предупреждению коронавируса в стране задействовано более 500 медицинских работников, хотя вначале на санитарно-карантинных пунктах работало 50-60 сотрудников.