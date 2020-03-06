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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

На профилактику коронавируса правительство выделило 30 миллионов сомов

Правительство выделило 30 миллионов сомов на профилактическую работу по борьбе с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Он добавил, что министерство предоставило расчеты, сколько требуется средств.

«Правительство сейчас оперативно рассматривает вопрос», — сказал он.

По словам Толо Исакова, в мероприятиях по предупреждению коронавируса в стране задействовано более 500 медицинских работников, хотя вначале на санитарно-карантинных пунктах работало 50-60 сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145683/
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