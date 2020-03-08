Неделя-24. Митинг с побоищем в Бишкеке и зачем «Манас» хотят отдать частникам

Уходящая неделя многим жителям Бишкека запомнится митингом сторонников Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо. Хотя нет. Запомнится, скорее, разгоном акции протеста, участники которой в какой-то момент решили двинуться к «Белому дому» и закидать милицию камнями. Сотрудники правоохранительных органов применили водометы, слезоточивый газ и дубинки. Толпу удалось разогнать.

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В результате беспорядков задержали 166 человек. После проверки документов отпустили 162 человека. Сколько из них привлекут в итоге к административной ответственности за нарушение общественного порядка, пока неизвестно.

Начато досудебное производство по статье 264 («Массовые беспорядки») УК КР. Одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова, экс-депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

За медицинской помощью после разгона митинга в больницы обратились 22 человека — трое гражданских и 19 сотрудников силовых структур.

По иску мэрии Бишкека суд запретил в столице все митинги и акции до 1 июля.

Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире — 2020» (Freedom in the World 2020). В нем восьмой год подряд Кыргызстан включают в категорию «частично свободных стран». Уровень свободы в республике оценили в 39 баллов из 100, политических прав — 12 баллов из 40, гражданских свобод — 27 баллов из 60.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Протестный звоночек властям

Начало весны Бишкек встретил традиционно митингом. На площади Ала-Тоо 2 марта собрались сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова, осужденного на 10 лет за захват заложника. Кто стал основным инициатором и организатором митинга, до сих пор неизвестно. Но все закончилось столкновениями с милицией. Стал ли митинг случайным? Или это подготовка к очередным акциям протеста? Извлекут ли власти урок? Об этом в материале «Сезон митингов стартовал. Не расслабляемся».

У «Кумтора» появилась возможность продлить работу рудника

«Кумтор Голд Компани» остается компанией, которая серьезно влияет на экономику Кыргызстана и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков страны. За тем, что происходит на руднике, внимательно следят не только акционеры «Центерры», но и местные жители, и политики. Насколько успешным был для компании год, какие планы на 2020 год и стоит ли ждать от нее новых проектов по экологии и развитию Иссык-Кульской области, в интервью 24.kg рассказал президент «Кумтор Голд Компани» Деон Баденхорст.

Передача аэропорта «Манас» частникам

Фото 24.kg. Часть экспертов считают, что отдавать прибыльное предприятие частникам не имеет смысла

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Правительство Кыргызстана хочет передать аэропорт «Манас» во внешнее управление. Идея спорная и вызвала неоднозначные оценки в обществе. Редакция 24.kg собрала все самое важное, что известно о проекте на сегодня.

Правительство Кыргызстана вновь загорелось идеей создать из аэропорта «Манас» транзитный хаб. На этот раз компанию хотят отдать во внешнее управление. Однако сама идея поиска инвесторов для аэропорта не нова. Говорят о ней как минимум с 2013 года. 24.kg вспомнило историю вопроса — «Кому и как власти Кыргызстана пытались продать аэропорт «Манас».

Обещания партий: ожидания и реальность

Фото 24.kg. Представители этих партий считают, что для выполнения обещаний им не хватило мандатов в Жогорку Кенеше

Редакция 24.kg оценила выполнение обещаний всех политических партий, которые находятся в Жогорку Кенеше. Последними стали «Бир Бол» и «Ата Мекен», которые заняли 5-е и 6-е места. У первой в Жогорку Кенеше 12 мандатов, у второй — 11. В 2016 году «Бир Бол» вошел в коалицию большинства. Подробнее об этом в материале Дарьи Подольской «Обещания «Бир Бола» и «Ата Мекена». Хотели как лучше, а получилось...»

В октябре 2020 года пройдут выборы в Жогорку Кенеш. Сейчас начинаются первые движения грядущих участников гонки за депутатские мандаты. Подготовительными стартами станут выборы в городские кенеши, которые пройдут 12 апреля 2020 года. Именно на них новые партии начнут обкатывать свои предвыборные платформы и бороться за умы электората. Зачастую в ход идут самые немыслимые, но красиво оформленные с набором броских слоганов предложения. Подробнее в материале «Предвыборные программы партий. Пустые обещания в красивой обертке».

Ноу-хау от ЦИК на местных выборах

Фото YouTube. Член ЦИК Кыргызстана Гульнара Джурабаева

12 апреля пройдут выборы депутатов в пяти городах — Оше, Караколе, Балыкчи, Токмаке и Майлуу-Суу и 25 айыльных кенешах. ЦИК приступила к изучению списков избирателей. Из-за скандала с массовой пропиской приезжих из сел в городах, где намечено голосование, пришлось вводить новые правила. Какие еще новшества ожидают участников выборов и электорат, в интервью 24.kg рассказала Гульнара Джурабаева, член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Какие партии заседают в городских кенешах

Весной пройдут выборы депутатов местных кенешей в пяти городах и 25 аймаках. Голосование состоится в городах Ош, Токмак, Каракол, Балыкчи и Майлуу-Суу. Срок жизни местных кенешей — четыре года. Последняя избирательная кампания в этих населенных пунктах прошла 27 марта 2016 года. 24.kg напоминает, как распределились тогда мандаты в Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу.

Почему постоянный координатор системы ООН в КР носит чапан

Фото ООН. Постоянный координатор системы ООН в КР Озонниа Ожиело

Озонниа Ожиело приехал в Кыргызстан в октябре 2017 года, когда его назначили постоянным координатором системы ООН в КР. Он родился в Нигерии, детство пришлось на тяжелый этап жизни этой африканской страны — гражданскую войну. Она и сформировала его взгляды и отношение к миру, которые в итоге привели в ООН. Об этом и своем отношении к Кыргызстану Озонниа Ожиело рассказал в интервью 24.kg.

Как городские власти реагируют на жалобы бишкекчан

В ближайшем будущем в Бишкеке появится новый памятник, отрапортовала мэрия. И можно было бы порадоваться вместе с городскими властями, если не знать об отношении к другим монументам. Состояние многих далеко от идеального, а некоторые срочно требуют ремонта. Но муниципалитет почему-то этого не замечает. Подробнее в материале «У семи нянек. Мэрия исправляет недочеты только после жалоб, и то не всегда».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Николая Манаковского. Зимний Бишкек

На дворе уже весна, но воспоминания о зиме по-прежнему яркие. Да и погода еще не установилась окончательно. Поэтому мы и собрали морозные фотографии, чтобы так попрощаться с зимними месяцами. Подробнее — «Мгновения жизни. Зимний Бишкек и морозное утро на Иссык-Куле».

Первый шаг к армии

В Кыргызстане с 1 марта для юношей, достигших совершеннолетия, началась призывная кампания. Но на первичный воинский учет подростков ставят с 16 лет. Он проводится с декабря по февраль. Если подросток по каким-то причинам не успел встать на учет, сделать это можно в любое время. Как получить приписное свидетельство и зачем оно нужно, рассказали в Государственном комитете по делам обороны.

О тех, кому правила не писаны

Видео читателя 24.kg. Автомобиль оставили прямо на пешеходном переходе на улице Боконбаева

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».