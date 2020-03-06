За сутки число людей, заразившихся коронавирусом, выросло на 2,9 тысячи человек

За последние сутки число людей, заразившихся новым коронавирусом, выросло на 2 тысячи 959 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире зафиксировано 98 тысяч 370 фактов заражения.

Число умерших достигло 3 тысяч 383 человек, выздоровевших — 55 тысяч 398.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 592 случая заражения, 2 тысячи 931 умершего и 41 тысячу 996 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 17,8 тысячи случаев заболевания в 89 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (6 тысяч 284), Италии (3 тысячи 858), Иране (3 тысячи 513), Германии (545), Франции (423) и Японии (360).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.