Суд по кой-ташским событиям. У Атамбаева снова скачет давление, его не привезли

В Первомайском районном суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

На судебное заседание явились все подсудимые, кроме бывшего президента Алмазбека Атамбаева.







По словам адвоката Сергея Слесарева, его подзащитный получает медицинские процедуры для нормализации давления.

«У Алмазбека Атамбаева скачет давление, и он получает процедуры. Ранее он писал заявление о том, что по состоянию здоровья он не сможет участвовать в процессе. Возможно, сегодня суд определит дату заседаний по существу. Защита будет ходатайствовать об открытом процессе», — сказал Сергей Слесарев.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.