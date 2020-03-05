Семью кыргызстанцев, прилетевших из Южной Кореи, планируют отпустить домой

В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся пять граждан Кыргызстана, которые прилетели из Южной Кореи и размещены на обсервацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что все они — члены одной семьи. На сегодня все пятеро лабораторно обследованы, признаки коронавируса отсутствуют. Сейчас Минздрав рассматривает возможность отпустить их домой.

«У одного ребенка в этой семье детский церебральный паралич, второй — грудного возраста. Учитывая это, решено семью перевести под домашнюю обсервацию. В ее условиях им запрещается посещать места массового скопления людей. Кроме того, необходимо соблюдать дома режим дезинфекции и правила личной гигиены», — говорится в сообщении.

Напомним, Южная Корея — вторая страна после Китая, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом. На сегодня им больны 5 тысяч 621 человек, умерли 35, выздоровел 41.