Активную участницу митинга в поддержку Садыра Жапарова водворили в СИЗО ГКНБ

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении активной участницы митинга в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Санкцию рассматривал судья Чынгызбек Бердимуратов. Решением суда Д.А. водворена в СИЗО ГКНБ до 3 мая.

2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями. Одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова бывшему депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.