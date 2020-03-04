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Общество

Активную участницу митинга в поддержку Садыра Жапарова водворили в СИЗО ГКНБ

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении активной участницы митинга в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Санкцию рассматривал судья Чынгызбек Бердимуратов. Решением суда Д.А. водворена в СИЗО ГКНБ до 3 мая.

2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями. Одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова бывшему депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145536/
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