От коронавируса излечились 50,6 тысячи человек

От нового коронавируса на сегодня излечились 50 тысяч 675 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 93 тысяч 126 человек. За последние сутки показатель вырос на 2 тысячи 212 человек.

Число умерших составляет 3 тысячи 198 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 332 случая заражения, 2 тысячи 871 умершего и 38 тысяч 556 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 12,9 тысячи случаев заболевания в 80 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (5 тысяч 328), Италии (2 тысячи 502), Иране (2 тысячи 336), Японии (293), Франции (204) и Германии (196).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.