От коронавируса излечились 50,6 тысячи человек

От нового коронавируса на сегодня излечились 50 тысяч 675 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 93 тысяч 126 человек. За последние сутки показатель вырос на 2 тысячи 212 человек.
Число умерших составляет 3 тысячи 198 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 332 случая заражения, 2 тысячи 871 умершего и 38 тысяч 556 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.