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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Дезинфекцию на рынках и в китайских ресторанах проводят в Бишкеке

В Бишкеке проводят дезинфекцию на рынках и в предприятиях общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в управлении городского транспорта мэрии прошло совещание по профилактике коронавируса с участием сотрудников Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и Министерства здравоохранения.

По словам главного врача ЦГСЭН Айгуль Бейшеналиевой, работники центра проводят массовую дезинфекцию на городских рынках.

«Дополнительную очистку во время санитарного дня прошли прилавки, места продажи продуктов животного происхождения Аламединского и Ошского рынков. Сегодня по плану обрабатывается рынок «Ак-Эмир», на очереди Орто-Сайский базар», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, проведены профилактические мероприятия в 29 точках общественного питания китайской кухни.

На совещании также напомнили сотрудникам Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, троллейбусного управления и руководителям фирм-перевозчиков о необходимых мерах профилактики коронавируса и других вирусных заболеваний в общественном транспорте.

«Транспортным службам поручено усилить работу по санитарной обработке салонов автобусов, троллейбусов и маршруток. Контрольно-диспетчерские пункты работают в усиленном режиме, медосмотр проходит каждый водитель перед каждым выходом на линию», — подчеркнули в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в салонах автобусов и троллейбусов ежедневно проводятся влажная уборка, обработка поручней, ручек, сидений, рулей, панелей и входных дверей дезинфицирующим раствором, на конечных остановках салоны проветриваются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145368/
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