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Общество

Антивандальные светильники устанавливают в подземных переходах в Бишкеке

Антивандальные светильники устанавливают в подземных переходах Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия «Бишкексвет» установили 85 антивандальных светильников, защищенных специальной решеткой, и заменили 1 тысячу 110 метров линий электропередачи.

«Энергоемкие светильники светят в пять раз ярче обычных и прослужат в семь раз дольше, что позволит оптимизировать расходы на электричество», — отметили в мэрии.

Освещение появилось в переходах под путепроводами на улице Толстого на пересечении с улицами Ибраимова, Байтика Баатыра и проспектом Манаса, в подземках на улице Байтика Баатыра на пересечении с улицами Саманчина и Токомбаева.

В муниципалитете добавили, что в 2020 году планируется осветить переход под путепроводом на улице 7 Апреля, подземные переходы на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика, улиц Тоголока Молдо и Московской, проспекта Чингиза Айтматова и улицы Горького, а также возле Восточного и Западного автовокзалов.

В мэрии просят сообщать в аварийно-диспетчерскую службу предприятия, если в подземном переходе вдруг стало темно, по телефонам: 0312463089, 0312576351, 0777902115 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145203/
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