Страшно ходить. В бишкекском микрорайоне «Тунгуч» не работает уличное освещение

В микрорайоне «Тунгуч» во дворе домов № 58 и 56 проблемы с ночным освещением. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, 22 и 23 апреля не было света, 24 апреля вечером некоторое время был свет, потом погас. 25 апреля был свет, 26 апреля не было. Сегодня, 27 апреля, снова нет света.
«Звонили в МП «Бишкексвет» 24 апреля, обещали на следующий день все исправить. Но результата это не дало. Создалось такое впечатление: захотели энергетики — включили свет, захотели — выключили. До каких пор мы будем ходить по темному двору в вечернее и ночное время суток?» — спрашивает житель микрорайона.
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