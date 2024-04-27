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Страшно ходить. В бишкекском микрорайоне «Тунгуч» не работает уличное освещение

В микрорайоне «Тунгуч» во дворе домов № 58 и 56 проблемы с ночным освещением. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, 22 и 23 апреля не было света, 24 апреля вечером некоторое время был свет, потом погас. 25 апреля был свет, 26 апреля не было. Сегодня, 27 апреля, снова нет света.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Темный двор

«Звонили в МП «Бишкексвет» 24 апреля, обещали на следующий день все исправить. Но результата это не дало. Создалось такое впечатление: захотели энергетики — включили свет, захотели — выключили. До каких пор мы будем ходить по темному двору в вечернее и ночное время суток?» — спрашивает житель микрорайона.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/292820/
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