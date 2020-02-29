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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 85 тысяч человек

Общее число заразившихся новым коронавирусом достигло 85 тысяч 182 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 1 тысячу 840 человек. После заражения вирусом умерли 2 тысячи 924 человека, а выздоровели 39 тысяч 524.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 66 тысяч 337 случаев заражения, 2 тысячи 727 умерших и 28 тысяч 924 выздоровевших. Кроме того, большое число умерших в Иране (34) и Италии (21), где вспышку вируса зафиксировали на прошлой неделе.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145122/
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