Число заразившихся новым коронавирусом превысило 85 тысяч человек

Общее число заразившихся новым коронавирусом достигло 85 тысяч 182 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 1 тысячу 840 человек. После заражения вирусом умерли 2 тысячи 924 человека, а выздоровели 39 тысяч 524.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 66 тысяч 337 случаев заражения, 2 тысячи 727 умерших и 28 тысяч 924 выздоровевших. Кроме того, большое число умерших в Иране (34) и Италии (21), где вспышку вируса зафиксировали на прошлой неделе.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.