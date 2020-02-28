Суд над экс-мэрами. Потерпевшие не смогли подтвердить наличие ущерба

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Сегодня на процессе заслушали показания потерпевших по эпизодам по строительству школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» и продаже специзделий ТНК «Дастан».

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Адвокат бывших градоначальников Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что потерпевшие не смогли подтвердить наличие ущерба.

«Многие вопросы отложили на следующее заседание. Так, представитель мэрии Бишкека не смогла показать суду рассчеты по ущербу: какой компанией и сколько, почему ущерб взыскивается с лиц, которые не имеют отношения к строительству. Все время она ссылалась на экспертов и следствие. Я вынужден был заявить, есть ли у мэрии личное мнение по поводу строительства школы. Претензии мэрия в письменном виде не предъявляла никому», — отметил он.

Сергей Слесарев добавил, что представитель ФУГИ не смог назвать, чем является сумма, взысканная приговором первой инстанции — $460 тысяч по эпизоду с продажей взрывателей ТНК «Дастан».

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«Он объяснил, что ФУГИ является акционером ТНК «Дастан» и получает дивиденды. Но эта сумма не является дивидендами, и он не смог объяснить, что именно это за ущерб и как он причинен ФУГИ, как и в результате чего сумма была составлена, правда, отметил, что считает правильным ее получение фондом», — сказал он.

Адвокат добавил: представитель потерпевшего ТНК «Дастан» заявил, что взыскание ущерба в пользу ФУГИ — неправильно. Потому что это должны сделать в пользу ТНК.

Напомним, Ленинский районный суд приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

