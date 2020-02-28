Право частной собственности в Кыргызстане находится под реальной угрозой

Скандальный Проект детальной планировки (ПДП) обрастает новыми подробностями. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, прокуратура нашла в ПДП ряд несоответствий. При том, что проверили принятый документ лишь выборочно после публикаций в СМИ и обращений граждан.

24.kg решило снова помочь органам прокуратуры и поговорило с юристом, председателем общественного совета при Госстрое Эриком Ирискулбековым о реальных рисках и нарушениях не только в ПДП, но и в целом в строительстве.

Он рассказал, почему частная собственность сегодня находится под реальной угрозой и в чем власти Бишкека обманывают горожан.

— Действительно ли ПДП не может быть основанием для отъема частной собственности, как это говорят чиновники, или это в нем заложено?

— Проект детальной планировки — один из основных градостроительных документов. Есть иерархия: Генеральный план — концептуальный, ПДП раскрывает и конкретизирует его, проект застройки. Действующий Генплан предусматривает перспективное развитие до 2025 года. ПДП запоздал на 14 лет, его не принимали, и для этого был ряд причин.

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С одной стороны, это на руку тем, кто хотел вести хаотичную застройку в столице. Они были и в строительном секторе, и в секторе, который занимается оформлением документов. Согласно земельному законодательству, строительство должно вестись на основе градостроительных документов. Но когда нет ПДП, как вести застройку? Это нонсенс.

Муниципалитет громогласно заявляет, что ни один участок не будет изъят. Я не случайно задал вопрос вице-мэру: «Как ваши слова, что изымать участки не будут, соотносятся с тем, что на месте многих имеющихся домов уже запроектировали новые многоэтажные?» Есть сроки реализации градостроительных документов. Срок Генплана — до 2025-го, ПДП, который раскрывает его, не может иметь срока больше. По логике этот проект должен быть реализован в течение ближайших пяти лет, когда вместо, скажем, одноэтажного жилого дома будет многоэтажный жилой объект. На эти вопросы никто не может ответить, потому что содержание документа расходится с тем, что они говорят.

— Чиновники говорят, что ПДП — технический документ, который не может быть основанием для изъятия. На самом деле получается, что сможет?

— Конечно. Человек, который купил участок, должен строить на нем то, что определяется градостроительными документами. Если написано, что здесь будет многоэтажный жилой дом, значит, разрешение на какой-то другой объект не дадут. То же самое с парками, дорогами...

— Получается, что ПДП нарисовали по своему видению, не беря в расчет ту частную собственность, которая в городе уже есть?

— Когда мэрия проектирует муниципальные земли, я понимаю, потому что именно они являются собственниками и сами определяют видение. Однако меня несколько пугает ситуация, когда у собственника земельного участка не спрашивают, а диктуют, что будет на его земле.

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Но извините, есть Конституция, права собственности. Почему собственника никто не спрашивает? На каком основании, кто позволил запроектировать без его ведома то, чего он на своем участке не желает? На эти вопросы тоже никто ответить не может. Муниципалитет на своих землях может делать все, что хочет. Однако почему он какому-то архитектору позволяет проектировать на частной собственности? Как в Кыргызстане реализуется право собственности? Если я владею этим участком, со мной должны согласовать. Согласование было? Нет! Тогда стоит вопрос законности.

В Бишкеке свободной земли нет. Раньше под строительство шли парки, ПЗУ, а теперь идет посягательство на частную собственность. И, увы, такие факты уже были в Оше и Джалал-Абаде. Эрик Ирискулбеков

Мы столкнулись с противостоянием между жителями и местными органами, когда начали расширять дороги. Оказалось, что Красная книга — ничто, ее отменяют. А это государственный акт на право частной собственности — документ, который выдал государственный орган, гарантируя защиту.

— Правильно ли я вас понимаю, там происходит именно то, чего боятся бишкекчане: что, прикрываясь общественной нуждой, посягнут на частную собственность?

— Если мы посмотрим хронологию редактирования или принятия Конституции, увидим, что раньше в ней было понятие, что земля может быть изъята для государственных и общественных нужд. В редакции Основного закона от 2010 года оставили только понятие «общественные нужды». Но раскрытия этого понятия Конституция не дает, закон должен. В Земельном кодексе есть формулировка, однако она довольно широкая. Проложить оптоволокно — общественная нужда? Казалось бы, да. Коммунальные сети, дороги и так далее. Размытость и широкое понятие общественных нужд могут привести к произволу. И сейчас горожане боятся именно этого, что под предлогом общественных нужд может изыматься их частная собственность. И то, что в Основном законе говорится, что это незыблемо, это размывается и теряется.

Есть Закон «О градостроительстве и архитектуре». Многие статьи в нем утратили силу. Именно те, которые защищали права и интересы граждан. В пользу кого?

Есть заинтересованные люди, чтобы из законов убирали защитные механизмы и барьеры. И что ПДП не принимали 14 лет — тоже результат и показатель этого. И на сегодня мы имеем реальную угрозу праву частной собственности. Я это могу ответственно заявить. Эрик Ирискулбеков

— Если вернуться к застройке без ПДП. Чиновники прикрываются тем, что был ПДП, который разработали еще в советское время...

— Он действовал в рамках старого Генерального плана. А если есть новый, к нему должны разработать и ПДП, исходя из целей и задач, которые поставлены перед Генеральным планом. Мы не можем ссылаться на тот документ, который утратил силу.

— То есть все, что за это время построено в городе, незаконно?

— Есть сторонники, которые говорят, что мы можем строить без Проекта детальной планировки. Но я придерживаюсь четкой иерархии, которая заложена в земельном законодательстве.

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Как можно реализовывать Генплан без ПДП и проекта застройки? Если какой-то из этих документов отсутствует, это препятствие. Общественность неоднократно поднимала вопрос и говорила, что без ПДП нельзя вести строительство, потому что его отсутствие приводит к хаосу.

— Проект детальной планировки сейчас что-то изменит и сможет скорректировать ситуацию?

— Общественность очень пристально смотрит за этим вопросом, потому что ПДП — это основа. Генплан определяет концепцию. Проект детальной планировки вплоть до квадратного метра определяет зону, статус земельного участка, категорию застройки.

Большое заблуждение людей, что они могут строить все, что захотят на купленной земле. В гражданском законодательстве прописано, что собственник участка должен реализовать свое право на землю в соответствии с назначением, то есть должен руководствоваться градостроительными документами.

ПДП утвердили, и многие жители вдруг обнаружили, что на участке, где стоит их жилой дом, появился бизнес-центр, к примеру. Кто и на каком основании решил за них этот вопрос?

Чиновники говорят, что прошли общественные слушания. Однако их не было, я ответственно заявляю. Законотворческий орган, который принимает тот или иной нормативный акт, затрагивающий права и интересы других людей, должен провести общественное обсуждение. Бишкекский горкенеш, принимая постановление о ПДП, провел эти слушания? Ни одного.

— Чиновники ссылаются на то, что в течение года и мэрия, и Градостроительный проектный институт (ГПИ) собирали жителей и этого достаточно...

— Кто такой ГПИ? Орган, который принимает этот акт? Нет. ГПИ только разработал ПДП. У него не стоит задача проводить обсуждения. ГПИ их и не проводил.

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При разработке ГПИ может привлекать заинтересованные стороны, поскольку затрагиваются интересы субъектов. Он может провести консультативные встречи, рабочие, но это не обсуждение. А они выдают так.

Более того, ГПИ не раз менял содержание Проекта детальной планировки за время разработки. Это рабочий процесс. То, что они первоначально выносили для консультаций, существенно изменилось, и тот утвержденный БГК проект в корне был изменен. Поэтому мы не можем говорить, что утвержденный ПДП прошел обсуждения.

Самая смешная, если не самая печальная ситуация еще и в том, что муниципалитет совместно с ГПИ и архитектурой пригласил людей обсуждать документ, которого у них на руках нет.

Говорят, якобы ПДП секретный. Но это юридический статус, который может присвоить орган, принимающий нормотворческий акт, то есть Бишкекский горкенеш. ГПИ не мог этого сделать самостоятельно. Эрик Ирискулбеков

У меня сложилось такое мнение, может, оно субъективное, что сейчас ПДП дорабатывают.

— Вы думаете, именно поэтому его не хотят открывать?

— Конечно.

— Однако документ же выложен на сайте Госстроя, БГА и мэрии.

— Такого формата... Если увеличить, все размыто, непонятно. Благо, когда ГПИ разрабатывал документ, я снял копии всего ПДП, который состоит из многих частей. И сейчас, если его изменят, это будет подлог.

— Как было с ПДП южной части Бишкека?

— Да. Мы, к сожалению, на одни и те же грабли собираемся наступить дважды. ПДП уже утвержден Бишкекским горкенешем, он завершен. Что это значит? БГК должен был сразу передать его для реализации. Я задал вопрос: «Чего вам стоит сейчас открыть и показать документ?» Его просто нет.