Мэрия не имеет права скрывать информацию о кадровых перестановках

Государственный орган и органы местного самоуправления обязаны доводить до сведения общественности информацию о текущих решениях. Об этом 24.kg сообщили в Общественном фонде «Институт Медиа Полиси».

Отметим, в мэрии Бишкека отказались раскрывать информацию о кадровых перестановках за период работы на должности главы города Азиза Суракматова, ссылаясь на защиту персональных данных.

В Институте Медиа Полиси подчеркнули, что столичный муниципалитет не зарегистрирован как держатель массивов персональных данных, а значит «не может ссылаться на положения закона, которые пока не нашли своего отражения в действительности».

«В соответствии с Законом КР «Об информации персонального характера» должен существовать уполномоченный государственный орган по персональным данным, который контролирует порядок их законной обработки, защиту и ведет реестр держателей массивов персональных данных. В настоящее время государством не определен соответствующий уполномоченный орган», — рассказали в общественном фонде.

Более того, если мэрия действительно обеспокоена сохранностью персональных данных своих сотрудников, ничто не препятствовало им предоставить деперсонализированную информацию, считают юристы.