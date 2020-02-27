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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Водитель маршрутки выехал на встречку. Его отстранили от работы до 5 марта

Водителя маршрутки, предположительно № 130 (госномер 01 KG 587 ACR), который нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу 21 февраля, отстранили от работы до 5 марта. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта (УГТ).

По их словам, на данный момент идет разбирательство.

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«Маршрут идентифицирован. На беседу пригласили руководителя фирмы, бригадира и непосредственно самого водителя. Дальше уже будет решаться вопрос о принятии мер в отношении водителя-нарушителя», — сказали в УГТ.

Напомним, что читатель прислал 24.kg видео, как водитель маршрутного такси нарушил ПДД на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Сервис Carcheck показал, что у водителя этого бусика уже имеется задолженность по штрафам в размере 5 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144937/
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