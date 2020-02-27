Водитель маршрутки выехал на встречку. Его отстранили от работы до 5 марта

Водителя маршрутки, предположительно № 130 (госномер 01 KG 587 ACR), который нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу 21 февраля, отстранили от работы до 5 марта. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта (УГТ).

По их словам, на данный момент идет разбирательство.

Читайте по теме Мэрия Бишкека пятый день не может найти водителя маршрутки, нарушившего ПДД

«Маршрут идентифицирован. На беседу пригласили руководителя фирмы, бригадира и непосредственно самого водителя. Дальше уже будет решаться вопрос о принятии мер в отношении водителя-нарушителя», — сказали в УГТ.

Напомним, что читатель прислал 24.kg видео, как водитель маршрутного такси нарушил ПДД на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Сервис Carcheck показал, что у водителя этого бусика уже имеется задолженность по штрафам в размере 5 тысяч 500 сомов.