Водитель маршрутки выехал на встречку. Его отстранили от работы до 5 марта

Водителя маршрутки, предположительно № 130 (госномер 01 KG 587 ACR), который нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу 21 февраля, отстранили от работы до 5 марта. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта (УГТ).
По их словам, на данный момент идет разбирательство.
«Маршрут идентифицирован. На беседу пригласили руководителя фирмы, бригадира и непосредственно самого водителя. Дальше уже будет решаться вопрос о принятии мер в отношении водителя-нарушителя», — сказали в УГТ.
Напомним, что читатель прислал 24.kg видео, как водитель маршрутного такси нарушил ПДД на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Сервис Carcheck показал, что у водителя этого бусика уже имеется задолженность по штрафам в размере 5 тысяч 500 сомов.