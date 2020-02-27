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Общество
Сюжет: Безопасный город

«Безопасный город» помог раскрыть несколько резонансных преступлений

Благодаря установленным камерам проекта «Безопасный город» милиционеры раскрыли несколько преступлений. Об этом во время пресс-тура в центре мониторинга ГУОБДД сообщила его начальник Гульмира Баратова.

24.kg
Фото 24.kg. Установленные камеры «Безопасного города помогли раскрыть ряд преступлений

По ее словам, в апреле 2019 года в Жайылском районе злоумышленники проникли в жилой дом и вынесли сейф с деньгами, золотом и документами на недвижимое имущество. Ущерб пострадавших тогда составил 5 миллионов сомов и золотых изделий на $12 тысяч. Преступников удалось отследить по камерам «Безопасного города».

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«Помимо этого, все помнят убийство бишкекского бизнесмена Хуфура Абдурахемана. Преступление также раскрыли с помощью камер «Безопасного города», — сказала Гульмира Баратова.

Отмечается, что за год запуска проекта сотрудники центра мониторинга ГУОБДД приняли 96 тысяч 598 обращений от граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144887/
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