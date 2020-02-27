Число умерших от нового коронавируса достигло 2,8 тысячи человек

Число людей, которые умерли от нового коронавируса, достигло 2 тысяч 800 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня общее число заразившихся вирусом — 82 тысячи 163 человека. За сутки показатель вырос на 1 тысячу 169 человек. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 32 тысячи 828 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 65 тысяч 596 случаев заражения, 2 тысячи 641 умершего и 23 тысячи 200 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 3,7 тысячи случаев заболевания в 47 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (1 тысяча 595), Италии (453) и Японии (189). Кроме того, большое число заразившихся зафиксировали в Иране (139), Сингапуре (93), Гонконге (91), США (60), Таиланде (40), в Бахрейне (33), на Тайване (32), в Германии (27), в Кувейте (26), Австралии (22) и Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.