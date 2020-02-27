Число умерших от нового коронавируса достигло 2,8 тысячи человек

Число людей, которые умерли от нового коронавируса, достигло 2 тысяч 800 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня общее число заразившихся вирусом — 82 тысячи 163 человека. За сутки показатель вырос на 1 тысячу 169 человек. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 32 тысячи 828 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 65 тысяч 596 случаев заражения, 2 тысячи 641 умершего и 23 тысячи 200 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.