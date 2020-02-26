Куда обращаться кыргызстанцам в странах с коронавирусом. Адреса и контакты

Посольства Кыргызстана составляют списки наших граждан, которые находятся на территориях, подверженных распространению коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По его данным, в оперативном и круглосуточном режиме принимают обращения граждан страны по оказанию максимально возможной консульско-правовой и иной практической помощи. Работу ведут МИД и дипломатические представительства Кыргызстана в КНР, Корее, Иране, Японии и Швейцарии (консульский округ охватывает Италию).

«Призываем наших граждан, находящихся в странах, подверженных распространению коронавируса, сообщить актуальные адреса, персональные и контактные данные и другую значимую информацию в загранучреждения Кыргызстана в странах пребывания», — говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам Кыргызстана временно воздержаться от поездок в Китай, Японию, Корею, Италию и Иран до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Тем, кто находится в этих странах, рекомендуют не посещать места массового скопления людей и строго соблюдать рекомендации местных властей и медицинских учреждений.

В случае возникновения у кыргызстанцев вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией, можно обращаться к сотрудникам департамента консульской службы МИД и загранучреждений:

Департамент консульской службы МИД. Адрес: Бишкек, улица Тоголока Молдо, 10, служебный телефон (+996 312) 663405 (доб. 105, 109, 119), 660811 (доб. 105, 109, 119). Посольство Кыргызстана в Китае. Адрес: H 10/11 King’s Villas № 18, Xiaun Road, Beijing 100016, China, служебный телефон (+86 10) 64681297, e-mail: kgembassy.cn@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +8613260203680; +8613581902801. Генеральное консульство Кыргызстана в городе Гуанчжоу. Адрес: Room No. 707, Grand Tower No. 228, Tianhe Road, Guangzhou, 510620, China, служебный телефон (+86 20) 38013875, e-mail: kgconsulate-guangzhou@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +8613925051627, +8618666093015. Визовый пункт МИД в городе Урумчи. Адрес: № 876, Davan Bei, Urumqi city, China, 830063, e-mail: kgconsulate.urumchi@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +8613325629147, +8618599044747. Посольство Кыргызстана в Японии. Адрес: 108-0079, Tokyo, Japan, Minato-ku, Mita 1-5-7, служебный телефон (+81 3) 64538277, e-mail: kgembassy.jp@mfa.gov.jp. Посольство Кыргызстана в Корее. Адрес: Dongbinggo dong 28-17, Yongsan-gu Seoul, служебный телефон (+82 2) 3790951, 3790952, e-mail: kgembassy.kr@mfa.gov.kg, номер телефона для экстренной связи: +821021804216. Посольство Кыргызстана в Иране. Адрес: PO code: 195 793 5611, bldg. 12, 5th Naranjestan Alley, Pasdaran Street, Tehran, служебный телефон (+98 21) 228303 54, e-mail: kgembassy.ir@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +989331792782, +989352505278. Посольство Кыргызстана в Швейцарии. Адрес: Avenue Blane 51, 1202 Geneva, служебный телефон (+41 22) 7079220, e-mail: kgembassy.ch@mfa.gov.kg, номер телефона для экстренной связи: +41789781414.

Кроме того, в департаменте консульской службы МИД работает горячая линия: +996551312000. Принимаются также голосовые и текстовые сообщения по каналам социальных сетей WhatsApp, Viber, Telegram.