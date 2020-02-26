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Общество

В сирийском лагере «Аль-Холь», где есть кыргызстанцы, голод и гибнут дети

В лагере для беженцев «Аль-Холь» сложилась бедственная ситуация. Об этом на пресс-конференции сообщили родители кыргызстанцев, ранее уехавших в Сирию.

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По их данным, в лагерях для беженцев на Ближнем Востоке находятся 137 граждан Кыргызстана и 400 их детей.

«Как нам стало известно, в лагере «Аль-Холь» сложная ситуация. Беженцы голодают, страдают от антисанитарии, многие болеют, дети погибают», — сказала Марина Алыйкулова.

Отметим, что лагерь «Аль-Холь» находится на северо-востоке Сирии. По некоторым сведениям, сейчас там проживает 70 тысяч человек, из них 49 тысяч — дети.  

Ранее гражданские активисты призывали власти КР ускорить процесс возвращения кыргызстанских беженцев из Сирии. Правительство отреагировало на призыв и еще в августе 2019 года проинформировало о начале работы. Однако до сих пор ничего не сделано.

«Наши дипломаты и эксперты готовы выехать и начать работу по вывозу детей-кыргызстанцев из Ирака», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков в январе 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144794/
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