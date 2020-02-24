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Общество
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Пересмотр дела Текебаева. Свидетель не явился в суд, его показания зачитали

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством Айнуры Сатаровой.

Судья зачитала показания свидетеля Руслана Онолбекова, который не является на заседания. Со слов свидетеля, обвиняемых он лично не знает. В своих показаниях Руслан Онолбеков заявил, что знаком с заявителями — Алексеем Модиным и Леонидом Маевским.

«Я знал, что Модин хотел стать директором MegaCom. С Талантом Маматкеримовым (посредником между Маевским и Текебаевым. — Прим. 24.kg) дружили. Алексей Модин действительно ходил и говорил, что будет директором в MegaCom, из-за чего уволились около 10 человек», — зачитала показания свидетеля судья.

На вопрос адвоката, кто мог пообещать Модину должность директора компании, свидетель не смог ответить. Это также указано в показаниях.

Судья также зачитала протокол допроса свидетеля, согласно которому он заявил, что Талант Маматкеримов взял у Модина 500 тысяч евро, но, кому он их отдал, не знает. Руслан Онолбеков также не знал, что экс-гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов якобы имел какое-либо отношение к сыну беглого президента Курманбека Бакиева Максиму.

В своих показаниях сам Модин указал, что никаких денег Таланту Маматкеримову он не давал.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144560/
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