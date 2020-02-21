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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Юрист указал на противоречия в Проекте детальной планировки

Как могли обсуждать Проект детальной планировки, если он секретный? Об этом чиновников мэрии на встрече, посвященной вопросам ПДП, спросил юрист Эрик Ирискулбеков.

По его словам, он ознакомился со всеми документами, но нигде не нашел упоминания о том, что документ секретный. «Когда Бишкекский горкенеш утверждал документ, в постановлении тоже не написано, что документ секретный», — сказал он и предположил, что вице-мэра могли ввести в заблуждение по этому вопросу.

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Юрист также не понимает, как могли обсуждать документ с общественностью, если он секретный. «Сами себе противоречите», — сказал Эрик Ирискулбеков.

Директор Градостроительного проектного института Жыргалбек Асаналиев отметил, что ПДП никто не скрывает и он не засекречен.

Эрик Ирискулбеков также заострил внимание на том, что власти заявляют: Проект детальной планировки не является основанием для сноса домов и строительства на их месте новых, однако в принятом документе четко видно, что на местах, где уже есть дома, запланировано строительство многоэтажных. На этот вопрос представители мэрии, Бишкекглавархитектуры и Градостроительного проектного института не ответили.

Напомним, горожане обеспокоены, что власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности, основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП. А вот Правила застройки и землепользования только подкрепят это основание.

В безопасности ПДП для частной собственности горожан поспешили заверить в Бишкекглавархитектуре. В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит. Мэр Бишкека тоже решил внести ясность и ответить на вопросы о ПДП, но от личной встречи отказался, а прислал ответы с общими формулировками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144410/
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