ГСИН формирует резерв кадров офицерского состава. Кто может подать заявку

Государственная служба исполнения наказаний объявила конкурс для формирования резерва кадров на замещение вакантных должностей офицерского состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

По ее данным, кандидат должен иметь высшее образование и военный билет. Возрастные ограничения: от 19 до 35 лет.

«Конкурс проводится в три этапа: сначала сдача нормативов по физической подготовке, затем тестирование и только потом собеседование с участником конкурса», — отметили в ведомстве.

Крайний срок регистрации — 20 марта 2020 года. С необходимыми документами для подачи заявки можно ознакомиться по телефонам: 0312438460, 0312438210.