23:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ГСИН формирует резерв кадров офицерского состава. Кто может подать заявку

Государственная служба исполнения наказаний объявила конкурс для формирования резерва кадров на замещение вакантных должностей офицерского состава. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

По ее данным, кандидат должен иметь высшее образование и военный билет. Возрастные ограничения: от 19 до 35 лет.

«Конкурс проводится в три этапа: сначала сдача нормативов по физической подготовке, затем тестирование и только потом собеседование с участником конкурса», — отметили в ведомстве.

Крайний срок регистрации — 20 марта 2020 года. С необходимыми документами для подачи заявки можно ознакомиться по телефонам: 0312438460, 0312438210.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144384/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Угрозы жителю Бишкека пистолетом. Подозреваемый не работает в ГСИН
Сотрудник ГСИН угрожал пистолетом жителю Бишкека
В тюрьмах и СИЗО не хватает контролеров и медиков. Какие вакансии есть в ГСИН
В ГСИН рассказали, куда перенесут Бишкекский СИЗО-1 и ИК-47
С начала года 907 осужденных переведены в колонии-поселения
ГСИН назвала информацию пресс-службы МВД недостоверной
В капусте пытались пронести в тюрьму телефон
В колонии № 47 провели обыск. Нашли телефоны, брагу, топоры, ковры и болгарку
Лидера ОПГ, известного как Лимонти, перевели в колонию-поселение
В тюрьмах Кыргызстана за полгода умерли 23 человека
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
21 февраля, пятница
23:02
Купание кота в ванной обернулось катастрофой для хозяйки Купание кота в ванной обернулось катастрофой для хозяйк...
22:37
ГСИН формирует резерв кадров офицерского состава. Кто может подать заявку
22:04
На учителя оказывают давление из-за отказа школьников от бесплатных обедов
21:48
В Кыргызстане создали комитеты по предотвращению насилия в семье
21:27
Скрытое послание нашли в египетском саркофаге