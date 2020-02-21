США передадут Кыргызстану помощь для профилактики коронавируса

Соединенные Штаты Америки предоставят Кыргызстану гуманитарную помощь в рамках мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов.

По его словам, сейчас обсуждается получение технического содействия со стороны правительства США.

«Защитные средства, передаваемые американской стороной, включают операционные маски и перчатки, специальные маски № 95, защитные халаты и средства для дезинфекции», — отметил он.