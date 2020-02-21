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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

США передадут Кыргызстану помощь для профилактики коронавируса

Соединенные Штаты Америки предоставят Кыргызстану гуманитарную помощь в рамках мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов.

По его словам, сейчас обсуждается получение технического содействия со стороны правительства США.

«Защитные средства, передаваемые американской стороной, включают операционные маски и перчатки, специальные маски № 95, защитные халаты и средства для дезинфекции», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144368/
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