Кыргызстанец с судна Diamond Princess находится на карантине в госпитале

Кыргызстанец с судна Diamond Princess находится на карантине в национальном госпитале в Японии. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

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По его словам, когда судно пристало к берегам Японии, посольство КР установило контакт с кыргызстанцем, который является членом экипажа, и постоянно поддерживает связь.

«По сведениям посольства, он чувствует себя хорошо. Морально-психологическое состояние положительное. Симптомы болезни не проявлены», — отметил он.

Нурлан Абдрахманов добавил, что ранее появилась информация, что кыргызстанец болен коронавирусом.

«Но она не подтвердилась. У соседа по каюте заподозрили коронавирус. После этого нашего гражданина госпитализировали в карантин», — сказал Абдрахманов.