Открытие границы с Китаем будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Вопрос открытия границы с Китаем будет зависеть от ситуации с коронавирусом в этой стране и мире. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

Он напомнил, что закрытие границы и приостановление выдачи виз носят временный характер.

Нурлан Абдрахманов уточнил, что граждане КНР, въехавшие в Кыргызстан после введения ограничений, имели ранее выданные многократные визы.

«В основном это рабочие, которые на Новый год уезжали домой», — отметил он.

По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Абдикарима Алимбаева, с 28 января по 21 февраля из Китая прибыли 363 гражданина этой республики.