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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Китае находится 300 кыргызстанцев. Коронавирус ни у одного не диагностирован

Пребывание в Китае подтвердили 300 кыргызстанцев. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

Он отметил, что посольство КР провело телефонный опрос кыргызстанцев по общему имеющемуся списку.

«23 кыргызстанца находятся там по работе, 12 — по семейным обстоятельствам и 1 — с частным визитом. Остальные — в основном студенты, обучающиеся в китайских вузах. Многие из них выехали во время каникул», — сказал Нурлан Абдрахманов.

Он добавил, что среди госпитализированных с коронавирусом в КНР граждан Кыргызстана нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144352/
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