14:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Тест-систем для определения коронавируса в Кыргызстане достаточно

В Кыргызстане достаточно тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, Россия передала 2,5 тысячи систем, еще 100 — Турция. «Мы планируем получить еще 1 тысячу из Турции», — отметил чиновник.

Он добавил, что подтвержденных случаев коронавируса в республике нет, эпидемиологическая ситуация стабильная. Но в связи с тем, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию, все ведомства работают в усиленном режиме.

«Вопрос о недопущении завоза вируса стоит на контроле президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144345/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае находится 300 кыргызстанцев. Коронавирус ни у одного не диагностирован
Как коронавирус и закрытые границы с Китаем влияют на Кыргызстан
Число заразившихся коронавирусом превысило 76 тысяч человек
Коронавирус сорвал презентацию необычного смартфона TCL с выдвижным экраном
От коронавируса умерли два пассажира лайнера Diamond Princess
Число жертв коронавируса превысило 2,1 тысячи человек
Россия ввела полный запрет на въезд для граждан Китая из-за коронавируса
Новым коронавирусом в Китае заразились более 75 тысяч человек
Погранслужба рассказала о контроле граждан, прибывших из-за рубежа
Карантин на судне Diamond Princess. Кыргызстанец рассказал, что там происходит
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
21 февраля, пятница
14:05
Бишкеку не нужны Правила землепользования и застройки — мнение директора ГПИ Бишкеку не нужны Правила землепользования и застройки —...
13:45
Тест-систем для определения коронавируса в Кыргызстане достаточно
13:25
Отпустить из СИЗО-1 беременную мать четверых малолетних детей просит омбудсмен
13:14
Массовая прописка в городах, где пройдут выборы в местные кенеши, продолжается
13:11
По факту коррупции задержаны сотрудники Финпола и Налоговой службы