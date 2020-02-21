Тест-систем для определения коронавируса в Кыргызстане достаточно

В Кыргызстане достаточно тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, Россия передала 2,5 тысячи систем, еще 100 — Турция. «Мы планируем получить еще 1 тысячу из Турции», — отметил чиновник.

Он добавил, что подтвержденных случаев коронавируса в республике нет, эпидемиологическая ситуация стабильная. Но в связи с тем, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию, все ведомства работают в усиленном режиме.

«Вопрос о недопущении завоза вируса стоит на контроле президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.