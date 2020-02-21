Бьет инвалидов. На директора соцучреждения поступила еще одна жалоба

В отношении директора социального стационарного учреждения Адилбека Козубаева Министерство труда и социального развития начало служебную проверку.

Как сообщили в ведомстве 24.kg, на Козубаева пришла жалоба: он назначен на должность с нарушением закона, так как не соответствует квалификационным требованиям. Аналогичное письмо направлено в Жогорку Кенеш, Государственную кадровую службу и Генпрокуратуру. Отмечается, что министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров не должен был подписывать приказ о назначении Адилбека Козубаева. Тем более что бывший директор учреждения Эркингуль Абдылдаева восстановлена на прежнем месте работы по решению суда. Однако в министерстве заметили, что судебное постановление обжалуют.

Ранее на Адилбека Козубаева поступило заявление в прокуратуру Первомайского района Бишкека от сотрудницы стационарного учреждения — учителя лечебной физкультуры Ирины Побежимовой. Она сообщала, что Козубаев избивает инвалидов.