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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бьет инвалидов. На директора соцучреждения поступила еще одна жалоба

В отношении директора социального стационарного учреждения Адилбека Козубаева Министерство труда и социального развития начало служебную проверку. 

Как сообщили в ведомстве 24.kg, на Козубаева пришла жалоба: он назначен на должность с нарушением закона, так как не соответствует квалификационным требованиям. Аналогичное письмо направлено в Жогорку Кенеш, Государственную кадровую службу и Генпрокуратуру. Отмечается, что министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров не должен был подписывать приказ о назначении Адилбека Козубаева. Тем более что бывший директор учреждения Эркингуль Абдылдаева восстановлена на прежнем месте работы по решению суда. Однако в министерстве заметили, что судебное постановление обжалуют. 

Ранее на Адилбека Козубаева поступило заявление в прокуратуру Первомайского района Бишкека от сотрудницы стационарного учреждения — учителя лечебной физкультуры Ирины Побежимовой. Она сообщала, что Козубаев избивает инвалидов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144263/
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