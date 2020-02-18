Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Востоке-5» уровень превышен в 2,5 раза

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 18 февраля в 19.30:

микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2,49 раза: PM2.5 среднесуточный — 87 мкг/м³, на момент измерения — 38 мкг/м³;

в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 1,97 раза: PM2.5 среднесуточный — 69 мкг/м³, на момент измерения — 53 мкг/м³;

7-й микрорайон. Уровень загрязнения превышен в 1,77 раза: PM2.5 среднесуточный — 62 мкг/м³, на момент измерения — 45 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 71 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 25 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря 2019 года они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.