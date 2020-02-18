В Кыргызстане больных коронавирусом нет. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на очередном заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Как отметили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР, на заседании также озвучили информацию посольства Кыргызстана в Китае, согласно которой среди заболевших новым вирусом кыргызстанцев нет.

Посольство КР в Японии поддерживает постоянную связь с нашим соотечественником на круизном лайнере Diamond Princess, у которого подозревается коронавирус, Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения Японии.

По информации компетентных государственных органов Японии, предположение, что наш соотечественник может быть заражен, связано с тем, что у его соседа по каюте обнаружен коронавирус.

«При этом сообщается, что состояние кыргызстанца удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводится. Пациент находится под наблюдением. По его собственным словам, он чувствует себя хорошо», — подчеркнули в кабмине.

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На заседании также отмечено, что Кыргызстан направил в КНР гуманитарную помощь для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны (антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты).

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев напомнил, что все контрольно-пропускные пункты на государственной границе КР продолжают работать в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики.

«Организованы временные обсервационные помещения со всеми необходимыми принадлежностями. Каждый приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходит термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. Национальная вирусологическая лаборатория подготовлена для проведения исследований, она соответствует всем международным стандартам, имеет аккредитацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Получаем дополнительные партии экспресс-тестов для выявления вируса», — сказал он.

Кроме того, в пунктах приема и размещения граждан МЧС подготовило 413 койко-мест: в пункте пропуска «Торугарт» в Нарынской области — 100 единиц, в пункте пропуска «Иркештам» в Ошской области — 100, в международном аэропорту «Манас» — 183, в аэропорту Оша — 30. При необходимости количество мест будет увеличено.