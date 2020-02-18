Более 30 работников прокуратуры наказаны за нарушения

За допущенные нарушения в 2019 году более 30 работников прокуратуры привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Отмечается, что 24 работникам объявлены выговоры, в том числе прокурорам областей, а также Бишкека и Оша.

«Кроме того, четверо работников органов прокуратуры предупреждены о недопущении нарушений, семерым объявлены замечания. Прокурор Жайылского района Чуйской области понижен в должности», — говорится в сообщении.

Отметим, эти решения были рекомендованы коллегией за ослабление прокурорского

надзора и ненадлежащее исполнение отраслевых приказов руководителями и

работниками отдельных подразделений.