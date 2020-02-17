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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В ЦИК пояснили, кто сможет проголосовать на местных выборах 12 апреля

В ЦИК 24.kg пояснили, кто сможет проголосовать на местных выборах 12 апреля. Отметим, жители Токмака, Каракола, Оша, Майлуу-Суу и Балыкчи в этот день будут избирать депутатов городских кенешей.

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Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил 24.kg, что если у приезжего биометрический паспорт, то он должен будет не просто прописаться, но и поменять данные в чипе. Если обыкновенная ID-карта, то тогда поменять следует сам документ, поскольку прописка указана в нем.

«Изменения в списки избирателей можно будет вносить в течение всего времени. За 15 дней до дня голосования корректировать их уже запрещает закон. То есть, если гражданин не успел уведомить ТИК, что он теперь прописан по тому или иному адресу, подтвердив это, то он проголосовать не сможет», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Предварительные списки вывесят в избирательных комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за один месяц прописку сменили
33 тысячи 805 человек, в Токмаке — 6 тысяч 950, в Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143792/
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