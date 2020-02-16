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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

600 изоляторов для больных коронавирусом откроют в Диснейленде Гонконга

Гонконгский Диснейленд согласился предоставить свои территории правительству Китая для борьбы с коронавирусом.

Как сообщают китайские СМИ, речь идет об использовании 60 гектаров земли, зарезервированной под строительство нового отеля для парка развлечений. Выделенного места хватит для размещения около 600 карантинных изоляторов.

На текущий момент в Гонконге выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, в том числе один смертельный. При этом около двух тысяч жителей Гонконга в настоящее время находятся в эпицентре вспышки нового вируса — Ухане, который полностью закрыт на карантин.

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 69 тысяч 258 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143755/
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