Землю общего пользования отдали частнику. Владелец утверждает, что все законно

Предприниматель Дастанбек Заиров рассказал 24.kg, что у него есть все необходимые документы на участок в переулке Ильменского в Бишкеке, вокруг которого идут споры между жителями.

По его словам, он выкупил эту землю у некоего Азиса Абдылдаева и сейчас является ее законным владельцем. В подтверждение он показал государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.

«На данный момент идет судебное разбирательство по постановлению № 443 мэрии Бишкека, которым было разрешено возвести детскую площадку на моей земле. Естественно, перед приобретением участка мы обращались во все соответствующие органы, получили все справки», — сказал Дастанбек Заиров.

Предприниматель отметил, что перед началом строительства жилого дома на этой территории он готов за свой счет перенести канализационную трубу соседей. «Коммуникации проходят под моим участком. Я письменно обязался за свой счет перенести ее в другое место, чтобы не доставлять никому неудобств», — сказал он.

Фото 24.kg. Предприниматель готов за свой счет перенести канализационную трубу соседей

Собственник земли заверил, что перекрывать полностью дорогу не будет. «Полоса шириной четыре метра будет открыта для проезда и пешеходов, и беспокойства жителей необоснованны», — утверждает Дастанбек Заиров.

Фото 24.kg. Генплан территории

Напомним, жители переулка Ильменского в Бишкеке заявили о незаконных действиях со стороны муниципалитета. По их словам, земельный участок на улице Месароша, 1д, 2д и 3д является землей общего пользования. Несмотря на это, должностные лица мэрии столицы и территориального управления регистрации прав на недвижимое имущество отдали его под индивидуальное жилищное строительство.