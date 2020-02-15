Землю общего пользования отдали частнику. Владелец утверждает, что все законно

Предприниматель Дастанбек Заиров рассказал 24.kg, что у него есть все необходимые документы на участок в переулке Ильменского в Бишкеке, вокруг которого идут споры между жителями.
По его словам, он выкупил эту землю у некоего Азиса Абдылдаева и сейчас является ее законным владельцем. В подтверждение он показал государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.
Предприниматель отметил, что перед началом строительства жилого дома на этой территории он готов за свой счет перенести канализационную трубу соседей. «Коммуникации проходят под моим участком. Я письменно обязался за свой счет перенести ее в другое место, чтобы не доставлять никому неудобств», — сказал он.
Собственник земли заверил, что перекрывать полностью дорогу не будет. «Полоса шириной четыре метра будет открыта для проезда и пешеходов, и беспокойства жителей необоснованны», — утверждает Дастанбек Заиров.
Напомним, жители переулка Ильменского в Бишкеке заявили о незаконных действиях со стороны муниципалитета. По их словам, земельный участок на улице Месароша, 1д, 2д и 3д является землей общего пользования. Несмотря на это, должностные лица мэрии столицы и территориального управления регистрации прав на недвижимое имущество отдали его под индивидуальное жилищное строительство.