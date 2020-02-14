Древнее византийское кладбище нашли в Крыму

Древнее византийское кладбище нашли при расчистке стройплощадки и рытье котлована в Керчи (Крым). Об этом сообщили «Вести».

Работы остановили, а на место находки вызвали сотрудников Крымского регионального центра археологических исследований.

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По словам специалистов, главная ценность находки в том, что захоронения практически не потревожены. На кладбище нашли около полусотни саркофагов, в некоторых из них находятся останки взрослых и детей, иногда — по несколько скелетов в одном гробу. Впрочем, большую часть саркофагов пока не вскрывали и их содержимое неизвестно.

Датировка захоронений пока довольно смутна. Это раннее средневековье, но по годам ученые не определились.

Кроме гробов, на стройплощадке найдены остатки какого-то строения, назначение которого пока неясно.

Керчь основали древнегреческие поселенцы в античную эпоху. В последующие века город принадлежал Боспорскому царству, Византии, Хазарскому каганату, Генуе и Турции.