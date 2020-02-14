Древнее византийское кладбище нашли в Крыму

Древнее византийское кладбище нашли при расчистке стройплощадки и рытье котлована в Керчи (Крым). Об этом сообщили «Вести».
Работы остановили, а на место находки вызвали сотрудников Крымского регионального центра археологических исследований.
Датировка захоронений пока довольно смутна. Это раннее средневековье, но по годам ученые не определились.
Кроме гробов, на стройплощадке найдены остатки какого-то строения, назначение которого пока неясно.
Керчь основали древнегреческие поселенцы в античную эпоху. В последующие века город принадлежал Боспорскому царству, Византии, Хазарскому каганату, Генуе и Турции.