Заслуженный артист России Игорь Саруханов приглашает на свой концерт в Бишкеке

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 16 февраля выступит российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт Игорь Саруханов.

Заслуженный артист России лично приглашает кыргызстанцев на свой концерт.

В программе «Rеанимация» песни, созданные более чем за 30 лет. Среди них любимые слушателями композиции «Бухта радости», «Лодочка», «Зеленые глаза», «Это не любовь», «Скрипка-лиса», «Желаю тебе» и другие.

Билеты можно приобрести на сайте www.ticket.kg. Справки по телефонам: 0501500500, 0555424004.

24.kg является информационным партнером концерта.