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Общество

В мэрии предложили повысить тариф на проезд, чтобы закупить автобусы

Повысить тариф на проезд в муниципальном транспорте до 15-20 сомов предложил на заседании штаба по развитию общественного транспорта и дорожной инфраструктуры заместитель акима Первомайского района Мавлян Аскарбеков.

Начальник Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков отметил, что сейчас мэрия прорабатывает вопрос приобретения 100 автобусов.

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«Проработали техническое задание на тендер с учетом проведенного конкурса в 2018 году, учли все недочеты. Приняли решение закупать газомоторные автобусы длиной 10,5 метра, обеспеченные пандусами. Немного увеличили технические требования: автоматические коробки передач, пневмоподвески и другие моменты», — сказал он.

Нурлан Койчубаков добавил, что практически вся документация готова, идет обсуждение вопроса с отделом финансов.

«Мы бы хотели объявить один тендер, а не делить его. Когда покупаешь 1 автобус или 10, то скидка будет приличная. Наше пожелание — сделать один конкурс на все машины», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бюджетная комиссия БГК одобрила выделение из городского бюджета средств на покупку 50 единиц. Остальные планируется купить за счет выпуска муниципальных ценных бумаг.

Представитель горфинуправления Умутджан Аманбаев отметил, что на выпуск бумаг потребуется время, а без подтверждения источника финансирования тендер объявлять нельзя.

Заместитель акима Первомайского района Мавлян Аскарбеков предложил покупать автобусы в рассрочку.

«Потребность города по расчетам 800 автобусов, планируется закупить 100, и то вопрос финансирования не решен. Может, лучше не закупать за наличку, а договариваться с производителями о рассрочке, думаю, заводы готовы продавать на таких условиях, на 3-5 лет. И закупать не 100 автобусов, а масштабно, запланировать 500 машин с этого года», — сказал он.

Провести масштабную кампанию, я думаю, горожане готовы платить больше за удобные новые комфортные автобусы. 15-20 сомов.

Мавлян Аскарбеков

«Если идти по такому пути, я думаю, можем решить вопросы финансирования и общественного транспорта», — добавил Мавлян Аскарбеков.

Вице-мэр Азиз Алымкулов ответил, что данный вопрос муниципалитет прорабатывает. «Это система лизинга, то, что вы предлагаете. Мы ее будем запускать, поэтому надо рассчитать бюджетную нагрузку наперед. Потому что лизинг подразумевает долгосрочное кредитование, и это бремя ляжет на бюджет», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143447/
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