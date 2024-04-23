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Общество

В Бишкеке могут закрыть компанию, обслуживающую девять автобусных маршрутов

В Бишкеке могут закрыть компанию, обслуживающую девять автобусных маршрутов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил вице-мэр столицы Мирлан Байгончоков.

По его словам, фирма «Эко пассажирские перевозки» думает над приостановлением своей работы из-за убытков.

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«Сегодняшние тарифы не покрывают расходы», — сказал вице-мэр.

Он напомнил, что компания привезла автобусы ISUZU по механизму государственно-частного партнерства.

Отметим, фирма «Эко пассажирские перевозки» обслуживает маршруты № 2, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 31, 41.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292355/
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