Мэрия передаст ГУВД Бишкека 10 пассажирских автобусов. Об этом говорится в проекте постановления столичного горкенеша, вынесенного на общественное обсуждение.

Речь идет о передаче автобусов марки YUTONG модель ZK6108HGH 2019 года выпуска остаточной стоимостью 3 миллиона 106 тысяч 809,2 сома за единицу (на общую сумму — 31 миллион 68 тысяч 92 сома.

Основанием для передачи пассажирских автобусов стало обращение ГУВД Бишкека от 9 ноября 2023 года в адрес мэрии для укрепления материально-технической базы главного управления внутренних дел города, ОВД, полка патрульно-постовой службы милиции и управления патрульно-постовой службы милиции по Бишкеку в целях поддержания общественной безопасности и порядка, а также оперативной перевозки личного состава на мероприятия.

«Учитывая, что подвижной состав муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» обновлен новыми пассажирскими автобусами и на основании договоров поставок ожидается его дальнейшее увеличение, выделение десяти единиц пассажирских автобусов ГУВД не скажется на обеспечении горожан и гостей столицы транспортными услугами», — говорится в справке-обосновании.

В мэрии добавляют, что автобусы марки YUTONG модели ZK6108HGH рассчитаны на 10 лет эксплуатации. «При этом следует отметить, что передаваемые автобусы введены в эксплуатацию в апреле 2019 года и на сегодня срок эксплуатации составляет половину заявленного заводом-изготовителем срока. Пробег автобусов варьируется от 199 тысяч 328 километров до 266 тысяч 867 километров», — говорится в документе.