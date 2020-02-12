Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь превышен во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.
Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.
Данные на 12 февраля в 8.30:
- в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,83 раза: PM2.5 среднесуточный — 99 мкг/м³, на момент измерения — 92 мкг/м³;
- в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 3,29 раза: PM2.5 среднесуточный — 115 мкг/м³, на момент измерения — 94 мкг/м³;
- в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2,06 раза: PM2.5 среднесуточный — 72 мкг/м³, на момент измерения — 107 мкг/м³;
- в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 2,46 раза: PM2.5 среднесуточный — 86 мкг/м³, на момент измерения — 103 мкг/м³;
- в 7-м микрорайоне. Уровень загрязнения превышен в 2,11 раза: PM2.5 среднесуточный — 74 мкг/м³, на момент измерения — 88 мкг/м³.
Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.
-
Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.