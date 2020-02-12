Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь превышен во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 12 февраля в 8.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,83 раза: PM2.5 среднесуточный — 99 мкг/м³, на момент измерения — 92 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 3,29 раза: PM2.5 среднесуточный — 115 мкг/м³, на момент измерения — 94 мкг/м³;

в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 2,06 раза: PM2.5 среднесуточный — 72 мкг/м³, на момент измерения — 107 мкг/м³;

в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 2,46 раза: PM2.5 среднесуточный — 86 мкг/м³, на момент измерения — 103 мкг/м³;

в 7-м микрорайоне. Уровень загрязнения превышен в 2,11 раза: PM2.5 среднесуточный — 74 мкг/м³, на момент измерения — 88 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 155 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 61 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.