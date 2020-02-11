Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился почти во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 11 февраля в 19.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,49 раза: PM2.5 среднесуточный — 52 мкг/м³, на момент измерения — 74 мкг/м³;

в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 36 мкг/м³, на момент измерения — 58 мкг/м³;

в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 1,23 раза: PM2.5 среднесуточный — 43 мкг/м³, на момент измерения — 69 мкг/м³;

в 7-м микрорайоне. Уровень загрязнения превышен в 1,42 раза: PM2.5 среднесуточный — 40 мкг/м³, на момент измерения — 59 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.