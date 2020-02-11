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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Азиатский банк развития выделит $2 миллиона на борьбу с коронавирусом

Азиатский банк развития одобрил выделение $2 миллионов для поддержки усилий по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится на сайте АБР.

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Отмечается, что средства дополнят текущую региональную техническую помощь и укрепят потенциал реагирования в Китае, Камбодже, Лаосе, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме.

За счет выделяемых средств профинансируют разработку рекомендаций по улучшению расследования вспышек и эпиднадзора, в том числе в сельских районах, и укреплению устойчивости систем здравоохранения и потенциала реагирования на эпидемии.

Будут поддержаны поставки диагностического и лабораторного оборудования для быстрого тестирования, чтобы помочь в борьбе со вспышкой заболеваний.

АБР тесно сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения и другими региональными экспертами для определения областей для скоординированных ответных действий и возможной дальнейшей финансовой помощи в ответ на ситуацию с коронавирусом.

«Готовится дополнительная техническая поддержка, чтобы помочь другим развивающимся странам — участницам АБР улучшить ключевые экономические системы и системы здравоохранения. При необходимости поддержка может включать закупку лекарств и медицинского оборудования», — говорится в сообщении.

Экономисты АБР изучают влияние, которое вирус может оказать на экономику региона, в том числе по таким каналам, как туризм, потребление, торговля и цепочки поставок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143306/
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