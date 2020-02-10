Конфликт в Масанчи. Беженцы боятся мародерства и возвращаются домой

Беженцы из казахстанского села Масанчи возвращаются домой. Об этом 24.kg сообщил депутат Кен-Булунского айыльного кенеша Рамазан Бабазов.

По его словам, только сегодня утром через КПП «Кен-Булун-автодорожный» в Казахстан выехало около 700 ранее прибывших в Кыргызстан человек.

Читайте по теме Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан

«7 февраля люди приезжали, их расселяли в семьях. Вчера с утра беженцы выехали, но после обеда вернулись. Люди возвращаются в свои дома, потому что боятся мародерства. В основном сюда приехали женщины и дети. Мужчин мало», — рассказал Рамазан Бабазов.

Между тем в пресс-службе Пограничной службы КР отметили, что обстановка на кыргызско-казахской границе стабильная. По данным ведомства, за три дня в Кыргызстан въехало около 4 тысяч граждан РК, выехало около 1 тысячи человек.

Беженцы получают гуманитарную помощь. Только в Токмаке на сегодня пакеты с продуктами получили около 400 человек.

Напомним, что пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, жертвами конфликта стали 11 человек.

Сегодня в Кордайском районе возобновлена работа школ и детских садов. Всего в трех пострадавших от беспорядков селах — Масанчи, Аухатты и Сортобе — девять школ. Из них восемь начали работать. На базе еще одной расположен оперативный штаб. Учащихся временно перевели в другие учебные заведения.