Проект детальной планировки не может быть основанием для разработки Генплана

Проект детальной планировки не может быть основанием для разработки Генерального плана. Об этом 24.kg сообщил архитектор, градостроитель Советбек Абышев — участвовал в разработке Генплана и ПДП центральной части Фрунзе.

Более важный документ — Генеральный план. А Проект детальной планировки, название говорит само за себя, детализирует его. Советбек Абышев

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«Генплан предусматривает основные положения территориального развития города, в какую сторону он будет расти, где есть свободные земли, где какая транспортная инфраструктура и другое. А потом уже идет детализация. При этом ПДП не делается сразу на весь город, берется по районам: центральная, юго-восточная, западная часть и так далее. Потом делается проект застройки, далее уже рабочие чертежи», — сказал он.

Отметим, ранее заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека Улан Уезбаев сообщил, что Проект детальной планировки (ПДП) Бишкека разработан, чтобы в 2025 году разработать новый Генплан.

Советбек Абышев добавил, что Проект детальной планировки не должны были принимать без Правил землепользования и застройки, в них прописывают механизмы выкупа участков, собственности.

Архитектор добавил, что не видел сам ПДП, а документ, который вывешен на сайте Госстроя для общественного доступа, непонятен.

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«Надо долго сидеть и изучать что за цвета, прочитать объяснение невозможно, слишком мелкий шрифт. Так невозможно изучить. К тому же там указано, как будут развиваться транспортная инфраструктура, инженерные сети. Как его могли без инженерных сетей принять», — отметил он.

Отметим, споры вокруг скандального ПДП центральной части Бишкека не утихают. Его приняли без обсуждений 30 декабря 2019 года на сессии горкенеша. Инициативная группа горожан запросила в мэрии полную информацию о ПДП и с удивлением узнала, что документ секретный. В УКС поспешили оправдаться, что их неправильно поняли. В Бишкекглавархитектуре, более того, сообщили, что ПДП есть в свободном доступе.

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Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».