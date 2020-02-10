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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки не может быть основанием для разработки Генплана

Проект детальной планировки не может быть основанием для разработки Генерального плана. Об этом 24.kg сообщил архитектор, градостроитель Советбек Абышев — участвовал в разработке Генплана и ПДП центральной части Фрунзе.

Более важный документ —  Генеральный план. А Проект детальной планировки, название говорит само за себя, детализирует его.

Советбек Абышев
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«Генплан предусматривает основные положения территориального развития города, в какую сторону он будет расти, где есть свободные земли, где какая транспортная инфраструктура и другое. А потом уже идет детализация. При этом ПДП не делается сразу на весь город, берется по районам: центральная, юго-восточная, западная часть и так далее. Потом делается проект застройки, далее уже рабочие чертежи», — сказал он.

Отметим, ранее заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека Улан Уезбаев сообщил, что Проект детальной планировки (ПДП) Бишкека разработан, чтобы в 2025 году разработать новый Генплан.

Советбек Абышев добавил, что Проект детальной планировки не должны были принимать без Правил землепользования и застройки, в них прописывают механизмы выкупа участков, собственности.

Архитектор добавил, что не видел сам ПДП, а документ, который вывешен на сайте Госстроя для общественного доступа, непонятен.

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«Надо долго сидеть и изучать что за цвета, прочитать объяснение невозможно, слишком мелкий шрифт. Так невозможно изучить. К тому же там указано, как будут развиваться транспортная инфраструктура, инженерные сети. Как его могли без инженерных сетей принять», — отметил он.

Отметим, споры вокруг скандального ПДП центральной части Бишкека не утихают. Его приняли без обсуждений 30 декабря 2019 года на сессии горкенеша. Инициативная группа горожан запросила в мэрии полную информацию о ПДП и с удивлением узнала, что документ секретный. В УКС поспешили оправдаться, что их неправильно поняли. В Бишкекглавархитектуре, более того, сообщили, что ПДП есть в свободном доступе

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Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143111/
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