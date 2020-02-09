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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Коронавирусу присвоено временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP)

За последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 813 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

По сведениям на 9 февраля, число заразившихся коронавирусом в КНР превысило 37 тысяч человек, скончались 813 заболевших. Согласно мониторинговым данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились 37,5 тысячи человек, вылечились от вируса около 2,6 тысячи заболевших.

Между тем коронавирусу 2019-nCoV дали временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Об этом сообщил Государственный комитет по здравоохранению Китая.

Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное. Постоянного официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не присвоила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143063/
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