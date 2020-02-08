В Бишкеке 8 февраля будет солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 10 часов 13 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок и приглашает на встречу с художником Владимиром Горовым;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет комедию абсурда «Наваждение»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — трагифарс «Люди мира сего»;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа Nasiafromasia из Алматы;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт «Кыргыз ырлары жана романстары»;

в АУЦА пройдет показ короткометражных фильмов «Олгон-Хорхон 2019»;

пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу;

зимнее первенство по футболу;

чемпионат Кыргызстана по грэпплингу UWW.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Элнура Боронбаева

Родилась 8 февраля 1972 года в Ноокатском районе. Глава Фонда обязательного медицинского страхования КР.

Кенешбай Тайлаков

Родился 8 февраля 1973 года. Заместитель директора Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Памятные даты

Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал систему электромагнитного телеграфа

Американский художник Морзе не имел глубоких знаний по электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями, он 10 лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась нечитаемой.

Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе. 8 февраля 1838 года в здании того же Нью-Йоркского университета Морзе успешно продемонстрировал свое двойное изобретение уже на 15-километровой линии.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Ильгиз Айтматов

Фото Sputnik/Табылды Кадырбеков. Ильгиз Айтматов

Родился 8 февраля 1931 года во Фрунзе. Доктор технических наук, профессор, академик НАН КР, Лауреат Госпремий СССР и КиргССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки Киргизии.

Специалист в области геомеханики горных пород и массивов.

Внесен в список 2 тысяч выдающихся людей XX века (Международный биографический центр, Кембридж, Англия).

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 7 монографий, 15 изобретений, 1 научное открытие. Под его руководством защищены 7 докторских и 21 кандидатская диссертации.

Родился диктор Валерий Ровинский

Фото ru.wikipedia.org. Валерий Ровинский

Родился 8 февраля 1937 года в городе Харькове Украинской ССР. Диктор радио и телевидения. Народный артист Кыргызской Республики.

Валерий Ровинский внес большой вклад в развитие кыргызского радио и телевидения. В его творческом диапазоне все радио и тележанры.

На киностудии «Кыргызфильм» записаны дикторские тексты с его голосом к десяткам киноочерков и киножурналов.

Более 30 лет он был ведущим ответственных правительственных концертов, массовых представлений и праздников, которые рождались в творческом союзе с выдающимися мастерами сцены.

В 1988 году открывает первую в Киргизии студию красноречия при республиканском обществе «Знание».

Он создатель первой радиоантологии кыргызской поэзии «От Токтогула до наших дней». Им исполнены и находятся в «Золотом фонде» кыргызского радио произведения более 50 кыргызских поэтов.

Ровинский — первый исполнитель эпоса «Манас» на русском языке.

Является автором и режиссером телефильмов «Последний поход» и «И мой Манас», созданных к 1000-летию эпоса «Манас».