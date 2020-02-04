Ранее суд в России блокировал сайт, где продают паспорта Кыргызстана

Суд ранее ограничил доступ к интернет-ресурсу, предлагающему продажу документов на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в представительстве МВД Кыргызстана в РФ.

По его информации, адрес сайта внесен в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Но его основатели сменили доменные адреса и нашли способы обхода блокировки.

Читайте по теме На российском сайте продают кыргызские паспорта

«После вступления Кыргызстана в ЕАЭС участились случаи использования заведомо подложных документов. В 2019 году выявили ряд фактов использования поддельных документов гражданина Кыргызстана — водительских удостоверений и ID-карт как самими гражданами КР, так и стран Центральной Азии. Все изъятые документы не соответствуют государственным образцам и изготовлены способом цветной струйной печати», — говорится в сообщении.

Анализ показал, что кыргызстанцы чаще всего пользуются поддельными водительскими удостоверениями, а граждане Центральной Азии — ID-картами, чтобы легально работать в России.

При проверке подобных документов выясняется, что указанные ПИН гражданина Кыргызстана или серия паспорта принадлежат другому человеку. Во многих случаях выявить и установить поддельные паспорта можно и без помощи специальных устройств.

«Прибегая к таким услугам, как использование поддельных документов, граждане сами идут на преступление. С июля 2019 года ужесточена уголовная ответственность за изготовление и использование поддельных документов в России», — подчеркнули в представительстве МВД КР.

В ведомстве отметили, что принимают меры для пресечения фактов изготовления и использования поддельных паспортов в России. Работа идет совместно с правоохранительными органами РФ.